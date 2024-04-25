Gençlik Merkezi’ne yoğun ilgi

“BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR TESİS YAPMIŞ”
Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılmasının çok iyi olduğunu dile getiren Güney Doru Kartal, “Tesis çok güzel olmuş, çok beğendim. Arkadaşlarımla hobi alanım oldu burası, her hafta geliyoruz buraya. Çok güzel bir yer olmuş. Arkadaşlarımızla en iyi aktivitemiz burası oldu. Buradaki keyifli alanlarda, keyifli vakitler geçiriyoruz. Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyorum, bizim için çok güzel bir tesis yapmış” dedi.
“HERKESİN GELMESİNİ TAVSİYE EDERİM”
Gençlik Merkezi’nin bir diğer müdavimlerinden Talha Aksoy ise, “Böyle bir tesisin başka bir yerde olduğunu sanmıyorum. Çayırovalı çocuklar için çok iyi bir şey oldu. Ücretsiz bir yer olması da bizim için büyük avantaj. Boş vakitlerimizde buradan randevu alıp, farklı farklı oyunlar oynayabiliyoruz. Herkesin buraya gelmesini tavsiye edebilirim” diye konuştu.
“ÇOCUKLAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ”
Tesisi ilk defa ziyaret ettiğini ve çocuğunu gönül rahatlığıyla buraya gönderebileceğini belirten İsmail Bozkurt, “Bu merkezi gelip gördüğümde şaşırdım. Çocuklar için güzel aktivite olacak şekilde düzenlenmiş bir merkez. Her şey düşünülmüş, hemen hemen bütün spor faaliyetlerini içinde barındıran bir alan olmuş, çocuklar için ve gençler için ideal bir alan olmuş, Çayırova Belediyesi’ne de böyle bir tesisi ilçeye kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla gönderebilecekleri bir yer olmuş. Çocuklarımız aileleri ve arkadaşlarıyla buraya gelebilir, çok güzel bir hizmet” ifadelerini kullandı.