İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Giysi Kumbarasından Çocuk Çıktı

Çayırova ilçesinde ihtiyaç sahiplerine kıyafet ulaştırmak amacıyla sokak üzerine yerleştirilen 2 giysi kumbarasında "pes" dedirten olay yaşandı. Çocukların kendisini bekleyen kadınlara kıyafetleri verdiği ve ardından kumbaranın içinden çıkarıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Giysi Kumbarasından Çocuk Çıktı

18 Şubat 2024 Pazar 21:13

 Çayırova Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği 2 farklı giysi kumbarasında "pes" dedirten olay yaşandı. Bu tehlikeli anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da kayda alındı. Bir görüntüde, kumbaranın içine sokulan çocuğun, kendisini bekleyen 2 kadına kıyafetleri verdiği, ardından da kumbaranın içinden çıkarıldığı anlar yer aldı. Bir diğer görüntüde de benzer bir olay yaşandı. Çocuğun kıyafetleri verdikten sonra giysi kumbarasından çıkarıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. "Kumbaranın içine girmek yasak ve tehlikelidir" yazısına rağmen çocukların giysi kumbarasına sokulması tepki çekti.  
 
 Giysiler, ayrıştırılıp temizlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine veriliyor  
 Belediyeler tarafından şehrin çeşitli noktalarına konulan giysi kumbaraları, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırıyor. Belediye tarafından kumbaralardan toplanan giysiler, ayrıştırılıp temizlendikten sonra gerekli ütü ve paketlemelerin ardından ücretsiz olarak vatandaşlara verilmek üzere mağazadaki raflarda yerlerini alıyor. 
                          


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi, “Yarının Çayırova’sını inşa etmeye devam edeceğiz” Çiftçi, “Yarının Çayırova’sını inşa etmeye...
Encümenden Tarihi Geçmiş Ürün Cezası Encümenden Tarihi Geçmiş Ürün Cezası
James Bond Filminde Kullanmıştı: Bu James Bond Filminde Kullanmıştı: Bu "Casus" Makineye...
Başkan Hürriyet, Emekli Personellerle Bir Araya Geldi: Başkan Hürriyet, Emekli Personellerle Bir Araya...
Babası Namaz Kıldığı Esnada Gecekonduyu Ateşe Verdi Babası Namaz Kıldığı Esnada Gecekonduyu Ateşe...
Yolun Karşısına Geçmek İstedi, Ağır Yaralandı: O Anlar Kamerada Yolun Karşısına Geçmek İstedi, Ağır Yaralandı:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Çiftçi, “Yarının Çayırova’sını inşa...
Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, saha ziyaretleri kapsamında...

Haberi Oku