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GKM’de Mevlana Kalbe Düşünce Programı

Hz. Mevlana, vefatının 750. Yıl dönümünde Gebze Belediyesi’nin hazırladığı programla anıldı.

GKM'de Mevlana Kalbe Düşünce Programı

11 Aralık 2023 Pazartesi 15:15

Hz. Mevlana vefatının 750. Yıl dönümünde Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı. Aralık ayı boyunca gerçekleşen etkinlikler ile Gebzelileri buluşturan Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Serdar Tuncer Mevlana programı için Gebze’ye geldi. ‘Mevlana Kalbe Düşünce’ başlıklı söyleşi ile Gebzelilere unutulmaz bir akşam yaşatan şair Tuncer, Gebzeli dinleyicileri ile buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Programda selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Gebze Belediyesi olarak, tarihimizde ve kültürümüzde iz bırakmış önemli şahsiyetleri anmak ve bu vesile ile onları anlamaya çalışmayı kendimize bir vazife olarak addediyoruz. Bu anlayış ile vefatının 750. yıl dönümünde rahmetle andığımız Hz. Mevlana’yı değerli şairimiz Serdar Tuncer’den dinlemek bizleri oldukça mutlu etti. Davetimize icabet ederek bizlerle bir araya gelen Sayın Tuncer’e bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.  


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