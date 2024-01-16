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GOSB Teknopark firması Exar, 2.4 milyon dolar yatırım aldı

Ürettiği AR, VR ve XR teknolojileriyle; sanal fabrika turlarından uzaktan yönetilebilen teknik/mekanik operasyonlara, CAD senkronizasyonlu sanal ürün deneyimleme araçlarından AR destekli görsel simülasyonlara, AR, VR ve XR çalışmalarından,3D konfigüratörlere kadar geniş bir yelpazede çeşitli sektörlere çözümler sunan GOSB Teknopark firması Exar, 2.4 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Exar'ın yatırımı, Actonn VC, Soner Babüroğlu ve Ozan Kozan'dan geldi.

GOSB Teknopark firması Exar, 2.4 milyon dolar yatırım aldı

16 Ocak 2024 Salı 22:44

Exar, bünyesinde yapay zeka entegrasyonları, nesnelerin interneti (IoT), bulut sistemleri, teknolojileri geliştirerek ve tüm bu teknolojilerin yatay ve dikey olarak birbirleriyle koordineli çalışabildiği teknolojik ekosistemler kurarak firmalara, geleceği bugünden yakalama fırsatı sunan 360 derece çözümler hazırlıyor.


“Uluslararası arenada varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Yatırım tutarı ile şirketin Ar-Ge faaliyetlerini güçlendirmek istediklerini ve yurtdışı pazarında marka değerini artırmayı hedeflediklerini belirten Exar Kurucu Ortağı Hasan Koyuncu, “Bu kaynaklar, inovasyon ve teknolojik gelişmelerle rekabet avantajımızı artırmak için Ar-Ge projelerine yönlendirilecek ve aynı zamanda uluslararası arenada varlığımızı güçlendirmek için pazar geliştirme faaliyetlerine harcanacaktır. Exar olarak hem veri görselleştirme çalışmaları hem de yapay zekâ tabanlı projeler yapıyoruz. GOSB Teknopark ile kooperatif bir şekilde çalışarak projelerimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuşuyoruz” dedi.

“Türkiye’de genç girişimcilerin cesaretlendirmeye ihtiyaçları var”

Türkiye’de bulunan genç girişimcilerin uluslararasılaşma anlamında büyük başarılara imza atacaklarını vurgulayan GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “Türkiye’nin araştırma geliştirme kültürü ne yazık ki 20 yıllık. Türkiye’de genç girişimcilerin cesaretlendirmeye ihtiyaçları var.  GOSB Teknopark olarak, girişimcilerimize çalışabilecekleri, iş birliği yapabilecekleri kendi alanında en iyi olan insanlar ile buluşturuyoruz. Bu anlamda eğitim, mentorluk, danışmanlık konularında girişimcilerimize destek veriyoruz. Exar firmamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” açıklamasını yaptı.


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