İKTAV VAKFI’ndan Ders ve İbret Alınacak Deprem Belgeseli

https://www.youtube.com/watch?v=LzUnz6GcKws
Gebze gazetesinde yayınlanan haber
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=52504
İnsan, yeryüzündeki ilk anından itibaren doğanın zorlukları ile mücadele içinde olmuştur. Şüphesiz ki bu mücadeleler insanı güçlendirmiş ve geliştirmiştir. Ama aynı zamanda doğa karşısında ne kadar aciz olduğunu da sürekli ispatlamıştır.
Doğanın insanlığa sunduğu felaketlerin hepsi birbirinden çok daha korkunçtur elbette. Heyelan, çığ, tsunami, sel, fırtına, hortum, yangın, salgın hastalık… Ama bir tanesi var ki o belki de hepsinden çok daha korkunçtur. Ve aslında diğer felaketleri tetikleyen yapısı düşünüldüğünde, felaketlerin felaketidir!
Deprem… Bu iki hecelik basit kelime, ardında koskocaman bir yıkımı barındırır. Dünyanın oluşumundan beri milyonlarca barınağın yok olmasına, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan felakettir, deprem. Nice kentler deprem ile yok olmuş, nice uygarlıklar deprem ile tarih sahnesinden silinmiştir.
Cennet vatan Türkiye’de dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Yurdumuzun %92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığı bir gerçektir. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olmuştur. Gelecekte de yurdumuzda olacak depremlere hazırlıklarımızı yapmazsak büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir.
6 Şubat 2023’te yaşadığımız depremle birlikte deprem gerçeğiyle tekrar karşı karşıya kaldık. Bu depremin ardından deprem ile ilgili merak edilen sorular daha sık sorulmaya başladı. Depremi daha iyi anlamak, sonuçlarını daha iyi kavramak için dünyada ve Türkiye’de olan depremleri hatırlamalı ve ibret almalıyız.
İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı’nın bir kültür hizmeti olarak hazırladığı “17 Ağustos’tan 6 Şubat’a DEPREMLER TARİHİ” belgeseli deprem bilincinin oluşturulması konusunda önemli bir görev üstleniyor. Yönetmenliğini gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman’ın üstlendiği belgesel, dünyada ve ülkemizdeki büyük depremleri sonuçları ile vererek meseleyi temellendiriyor. Ayrıca Kahramanmaraş Depremi’ni mercek altına alan “17 Ağustos’tan 6 Şubat’a DEPREMLER TARİHİ” belgeseli, yönetmen İsmail Kahraman’ın deprem bölgesine gidip çektiği çarpıcı görüntülere de yer veriyor. Sanatın konusu olarak deprem gibi önemli konulara parmak basmayı ihmal etmeyen belgesel, bizi bekleyen Büyük İstanbul Depremi’ni de unutulmayacak şekilde bize hatırlatıyor. (UĞUR TATAR)