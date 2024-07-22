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İstanbul Merkezli 4 İlde "Kuyu-11" Operasyonları: 61 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde elebaşılığını Tuncer Aslan’ın yaptığı tefecilik suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-11" operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Merkezli 4 İlde

22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:01

  Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 4 ilde elebaşılığını Tuncer Aslan’ın yaptığı tefecilik suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-11" operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi: 
  "Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 'Tefecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yağma ve Tehdit' suçlarına yönelik İstanbul merkezli Ağrı, Sakarya ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda tefecilik suçu işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin şahıslara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, borçlara karşılık, teminat olarak farklı tutarlarda birçok çek, senet, taşınmaz ve araç aldıkları, borç alan şahısları ve ailelerini tehdit ettikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 6’sı ruhsatsız 8 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve yüce Türk adaletini bulacaklar." 




İHA
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