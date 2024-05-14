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İzmit Belediyesi Dijital Akademi Eğitimlere Başladı

İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulacak olan Dijital Akademi ile hem personele hem de vatandaşlara eğitimler verilecek.

İzmit Belediyesi Dijital Akademi Eğitimlere Başladı

14 Mayıs 2024 Salı 22:44

  İzmit Belediyesi İzmitlileri Dijital Akademi ile tanıştırıyor. Bilgi işlem müdürlüğü tarafından özveriyle hazırlanan İzmit Belediyesi Dijital Akademi platformunun detayları kısa süre içerisinde tüm İzmitlilere duyurulacak.  
  Dijital Akademi hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir, “İzmit Belediyesi Dijital Akademi hizmetimizle hem vatandaşa hem de personele gerek çevrimiçi gerek çevrimdışı eğitimler vereceğiz. Gençleri dijital dünya ile buluşturup web tasarımdan, içerik yazarlığına, e-ticaretten, e-ihracata kadar çok çeşitli alanda eğitimlerimiz olacak. Bugünkü eğitim programımızla birlikte ilk adımımızı atıyoruz. Dijital Akademi’ye dair detayları kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. 




İHA
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