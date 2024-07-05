İzmit'te Çevreyi Kirletene Ceza:

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevreyi korumak amacıyla yeni bir cezai işlem yaptırım sürecinin başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Ne yazık ki, çevre temizliği konusunda önceki uyarılarımıza uymayan ve çevreyi kirleten bazı işletmelere ve kişilere Encümen kararı ve Zabıta Müdürlüğü tarafından mayıs ayı itibariyle toplamda 7 bin 721 TL para cezası kesilmiştir. Çevreyi kirletmeye devam edenler hakkında, bu ihlalleri sıklıkla tekrarladıkları takdirde, yine Encümen kararıyla işletme ruhsatlarının iptali ve diğer yaptırımlar gibi daha ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklardır" ifadelerine yer verildi.

İHA