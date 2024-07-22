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Kalbi Duran Yaşlı Adam İçin Zamanla Yarıştılar

- Yol kenarında kalbi duran yaşlı adamı kalp mesajıyla hayata döndürdüler

Kalbi Duran Yaşlı Adam İçin Zamanla Yarıştılar

22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:10

İzmit ilçesi yerde hareketsiz yatan ve kalbi durduğu tespit edilen yaşlı adam sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp mesajıyla hayata tutundu.  
 
 Olay, Körfez Mahallesi Ankara Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Kaldırımda hareketsiz yatan Hüseyin C'yi (75) gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan ve kalbi duran Hüseyin C.'ye kalp mesajı yaptı. Uzun süre yapılan müdahale sonrasında Hüseyin C.'nin kalbini tekrar çalıştıran sağlık ekipleri, şahsı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hüseyin C.'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 




İHA
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