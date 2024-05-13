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Kaliteli zamanın adresi; Çayırova Millet Bahçesi

Büyükşehir’in inşa ettiği Çayırova Millet Bahçesi, kaliteli zaman geçirmek isteyen ilçe sakinlerin adresi olacak

Kaliteli zamanın adresi; Çayırova Millet Bahçesi

13 Mayıs 2024 Pazartesi 20:50

 

 

Kent genelinde inşa ettiği Millet Bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesinde hizmete alacağı projede gün sayıyor. 70 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, yansıma havuzları, kafeler ve kütüphane bulunan projenin yaklaşık 55 bin metrekarelik alanı yeşillikle kaplanmış durumda. Farklı türden bin 500 ağacı barındıran Millet Bahçesi’nde Çayırovalılar adeta doğa ile iç içe olacak.

 

YEPYENİ BİR SOSYAL YAŞAM ALAN

Daha önce Çayırova’ya 33 bin metrekare büyüklüğünde dev bir park kazandıran Büyükşehir, Akse Mahallesi’nde inşa ettiği Millet Bahçesi ile Çayırovalıların daha rahat ortamda bir araya gelmelerine imkân sağlayacak. Millet Bahçesi içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, kütüphanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanına sahip olacak.

 

MİLLET BAHÇESİ’NDE SON RÖTUŞLAR

Büyükşehir, Çayırova Millet Bahçesi’nde son rötuşları yapıyor. Yürüyüş yollarının boyamasını yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri şu an çevre duvarlarının korkuluklarını inşa ediyor. İş kapsamında meyve bahçesinin yolunu yaparak bitki dikimine devam eden ekipler önümüzdeki günlerde piknik masası ve bankların montajını yapacak. Kamelya konulacak yerlerin hazırlığının tamamlandığı projede son olarak giriş kapısı ve tabelaların montajı yapıldı.

 

PİKNİK VE OYUN ALANLARI

Çayırova’ya yeni bir soluk getirecek Millet Bahçesi, 7’den 70’e herkese hitap edecek. Projede 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları bulunuyor.

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