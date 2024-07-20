İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Emniyet Müdür Yardımcısı İçin Tören Düzenlendi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için tören düzenlendi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Emniyet Müdür Yardımcısı İçin Tören Düzenlendi

20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:23

  Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, dün gece evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baran'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Baran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
  Tören düzenlendi 
  Hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile askerler ve emniyet teşkilatında çalışan mesai arkadaşları katıldı. 
  Törenin ardından Baran'ın cenazesi defnedilmek üzere Kocaeli'ne uğurlandı. 
  Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Baran, 1974 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. 2006 yılında mesleğe başlayan Baran'ın bekar olduğu öğrenildi. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karga, Rize Çayı Dışında Bir Şey İçmiyor Karga, Rize Çayı Dışında Bir Şey İçmiyor
Kavşakta Kaza Yapan Otomobil Ortalığı Birbirine Kattı: 2’Si Yaya 4 Yaralı Kavşakta Kaza Yapan Otomobil Ortalığı Birbirine...
Ölümün Eşiğinden Vatandaşlar Kurtardı Ölümün Eşiğinden Vatandaşlar Kurtardı
Ahır Yangınında 14 Hayvan Telef Oldu, 1 Kişi Yaralandı Ahır Yangınında 14 Hayvan Telef Oldu, 1 Kişi Yaralandı
Kocaeli’nin Sağlık Turizmine Önemli Katkı Sağlayacak Tesiste Çalışmalar Sürüyor Kocaeli’nin Sağlık Turizmine Önemli Katkı Sağlayacak...
Dp World Ve Evyap'tan Ticarete İvme Kazandıracak Güç Birliği Dp World Ve Evyap'tan Ticarete İvme Kazandıracak...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Karga, Rize Çayı Dışında Bir Şey İçmiyor
- Yaralı olarak bulduğu kargayı çay ve etle besliyor

Haberi Oku