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KANDIRA SAHİLLERİNDE YENİ TURİZM ALANLARI HABERİ

Bölgemizin turizm merkezi konumundaki Kandıra Sahilleri özellikle yaz mevsiminde hem ilimizden hem de çevre illerden vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Her yıl daha da artan bu yoğunluğu karşılayabilmek amacıyla Kandıra Sahillerinde yeni düzenlemeler ve yatırımlar için düğmeye basıldı.

KANDIRA SAHİLLERİNDE YENİ TURİZM ALANLARI HABERİ

04 Temmuz 2024 Perşembe 23:22

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez’in öncülüğünde başlatılan çalışmalar ile bölge turizmine değer katacak projelerin Kandıra Belediyesi bünyesinde uzman ekipler tarafından hayata geçirilmesi planlanıyor.

Proje çalışmaları kapsamında özellikle Seyrek ve Sarısu Sahillerinde turizm açısından eksik olarak tespit edilen çadır ve kamp alanları, karavan park, piknik ve mesire alanları, otopark gibi yüksek ihtiyaç duyulan alanların hızlı bir şekilde oluşturulması için harekete geçildi.

Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yoğun mesai harcadığı projelerin uygulama çalışmalarının en kısa sürede başlatılması planlanıyor. Bölge şartlarına ve duyulan ihtiyaca yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar tamamlandığında, Kandıra Sahillerine yüksek turizm değeri kazandırılırken, vatandaşlarımıza da alternatif konaklama ve tatil imkanları sunulmuş olacak. 

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