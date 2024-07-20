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Karga, Rize Çayı Dışında Bir Şey İçmiyor

- Yaralı olarak bulduğu kargayı çay ve etle besliyor

Karga, Rize Çayı Dışında Bir Şey İçmiyor

20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:41

 Kocaeli'de yolda gördüğü yaralı yavru kargaya kayıtsız kalamayan Ömer Tek, kargayı 3.5 ay besliyor. Kargayı evladı gibi gördüğünü söyleyen Tek, kargayı Rize çayı ve etle besliyor.   
  Kocaeli'de 3.5 ay önce yaralı olarak bulduğu yavru kargayı sahiplenen Ömer Tek, hayvanla dostluk kurdu. Kargayı çay ve etle besleyen Tek, artık onu evladı olarak görüyor. Denize, alışverişe, gezmeye beraber giden ikili arasında görülmeye değer dostluk oluştu. Kendisinin Rizeli olması sebebiyle kargaya Rize çay içeren Tek, “Kahve içmez organik Rize çayı içer” diyerek yerli mala da dikkat çekti. 
  3.5 ay önce yavru kargayı yaralı olarak yolda bulduğunu söyleyen Ömer Tek, "Sürekli et yiyor, etten başka bir şey yemez. Karga için yabani derler ama insana çok bağlı. Bir şey bulduğu zaman getiriyor, saklıyor. Nereye gitsem peşimden geliyor, omzuma, başıma konuyor. İnsana sadık bir hayvan. Organik Rize çayı içiyor, ‘Kahve içmem, Rize çayı içerim' diyor. Ben Rizeli olduğum için onu da Rize çayına alıştırdım. Beni hiç bırakmıyor, annesi, babası zannediyor. İlk görenler şaşırıyor ve korkuyorlar ama sonrasında sevmeye başlıyorlar. Herkes satın almak istiyor ama parayla satılmaz. Değeri parayla ölçülemez" diye konuştu. 
  Tek, "Çocuğu olmayanlara tavsiye ederim, bana evlat gibi oldu. Benim 2 çocuğum var ama şimdi 3 evladım oldu. Denize, markete her yere peşimden geliyor. Herkesin hayvan beslemesini tavsiye ederim. Yabani deyip dışarı atmasınlar. Yeter ki sevgini ver. Sevgini verdin mi insana bağlanıyor" ifadelerini kullandı. 



İHA
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