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Karın Tadını Çıkardılar

Kış turizmiyle ünlü Kartepe'ye kazandırılan mesire alanı, kar yağışının ardından vatandaşların akınına uğradı. Karın keyfini çıkaran vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı.

Karın Tadını Çıkardılar

21 Aralık 2023 Perşembe 17:30

 Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahsis ile birlikte Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla Maşukiye dağ yoluna mesire alanı kazandırıldı. Mesire alanında 24 kamelya, 10 piknik masası, banklar, mescit, piknik alanları, otopark, bebek bakım yeri, erkek - kadın ve engelli tuvaletleri yer alıyor. Vatandaşlar, etkili olan kar yağışının ardından soluğu mesire alanında aldı. 
 Piknik yapan ve karın keyfini çıkaran vatandaşlarla sohbet eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Hasretimiz sona erdi. Kartepe'miz beyaz örtüsüne kavuştu. Mesire alanımız tertemiz havası, harika manzarası ve ücretsiz donatılarıyla karın keyfini çıkarmak isteyen misafirlerimize kapılarını açtı. Karın en güzel hali Kartepe’de yaşanır" dedi. 
 



İHA
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