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Keşanlı Ali Destanı Tiyatroseverlerle Buluşuyor

Darıca Belediyesi, Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden olan Keşanlı Ali Destanı'nı sanatseverlerle buluşturuyor.

Keşanlı Ali Destanı Tiyatroseverlerle Buluşuyor

21 Haziran 2024 Cuma 17:48

  Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden olan "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyun, Büyük Anadolu Turnesi kapsamında Darıcalı tiyatroseverler için perdelerini açacak. Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı, Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eseri olan oyun, 5 sezondur kapalı gişe oynuyor. Haldun Taner'in yazdığı ve müziklerini Yalçın Tura'nın bestelediği Keşanlı Ali Destanı oyununun yönetmenliğini Bora Özkula yapıyor. Sevdiği kızın dayısını öldürdüğü iddiasıyla hapse girip kahraman olan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı oyun, yarın saat 21.00'de Dudayev sahilinde bulunan amfi tiyatroda sahnelenecek. Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sahnelenecek oyuna tüm vatandaşlar davet edildi. 
                                   


İHA
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