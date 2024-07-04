Sanata ve kültürel etkinliklere önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok organizasyona da ön ayak oluyor. Bu kapsamda İzmit Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Kulübü, Kocaeli’deki diğer halk oyunları derneklerinin halk oyunları külüpleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin birlikte organize ettiği Kocaeli 1. Balkan Halk Oyunları Festivali başladı.

KARTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE AÇILIŞ PROGRAMI

Birçok farklı Balkan ülkesinden misafirlerin katıldığı festival, yöresel kıyafetlerin giyildiği ve ülke bayraklarının sergilendiği kortej yürüyüşü ile İzmit Cumhuriyet Bulvarından başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu ve çevredeki vatandaşların beğenisini kazanan kortej Merkez Bankasından başlayıp kent meydanında sona erdi. Kent meydanında yapılan açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü Başkanı Özkan Göçenler, Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Çetin, Gölcük Trakya İlleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Ramazan Korkut, Kocaeli Yalakdere Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Kırbaş, Kocaeli Pomak Kültür Derneği Orhan Eren, Kocaeli Istrancalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kamil Terzi, Başiskele Balkan Batı Trakya İlleri Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Raşit İlhan, misafir ülke halk oyunları öğrencileri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

“GELENEKSEL OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Halk oyunları festivalinin açılış programında konuşan ve konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başlayan Başkan Vekili Abiş, “Festivalin düzenlenmesi için yoğun emek sarf eden Mehmet Ali Paşa Hoytag Halk Oyunları Spor Kulübü Başkanı ve yönetimine, diğer tüm derneklerimize ve paydaşlara teşekkür ederken, bu festivalin önümüzdeki süreçte geleneksel hale gelmesini temenni ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, birçok alanda verdiğimiz ön açıcı desteklerin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarına, kültür sanat etkinliklerine, kısaca sosyal hayatı güzelleştiren tüm faaliyetlere, her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere, birçok bölgeyle olduğu gibi, Balkan coğrafyasıyla da yüzyıllara dayanan ilişkilerimiz, ortak tarihimiz ve hiçbir zaman eksilmeyen güçlü gönül bağlarımız vardır. Nesilden nesile aktarılan bu bağların daha da güçlenmesi için, bu gibi sosyal, kültürel etkinlikler son derece önemlidir” dedi.

“450 HALK OYUNLARI DANSÇIMIZ BURADA”

Açılış programında konuşan kulüp başkanı Göçenler, “Biliyorsunuz yıllardır Kocaeli’mizden Balkanlara sürekli gidiyoruz. Gezelim Görelim etkinliğini; Batı Trakya, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek’e yaptık. Bizde bir yıldır derneklerimizle birlikte bir çalışma yapıyorduk. Biz bunu Kocaeli’de niye yapmayalım dedik. Bugün buraya 450 halk oyunları dansçımızı getirdik. Bizlere verdiği destekten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Açılış programındaki protokol konuşmalarından sonra halk oyunları dansçıları yöresel oyunlarını seyircilere sergiledi.

5 GÜN SÜRECEK

Kocaeli 1. Balkan Halk Oyunları Festivali, Kocaeli’nin çeşitli ilçelerinde 5 gün boyunca sürecek. 3 Temmuz Çarşamba günü İzmit Kent Meydanında başlayan festival, 4 Temmuz Perşembe Gölcük Anıtpark Meydanı, 5 Temmuz Cuma Kandıra Belediyesi önü, 6 Temmuz Cumartesi Kartepe Eşme Sahil ve 7 Temmuz Pazar günü Karamürsel sahilde sona erecek. Festivale Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan Moldova, Sirbistan, Macaristan ve Azerbaycan’dan halk oyunları ekipleri katılıyor.