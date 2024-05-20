KOCAELİ GEBZE NİN CANLI ŞAHİDİ VE GTO KURUCU BAŞKANI İBRAHİM BAŞARANIN VEFATININ ARDINDAN

Yaklaşık 2 ay önce İstanbul Dr. Siyasi Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde kalp kapakçığından ameliyat olan İbrahim Başaran, bir süre yoğun bakımda ünitesinde tutulmuştu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen İbrahim Başaran hayatını kaybetti. 1988-2009 yılları arasında Gebze Ticaret Odasının başkanlığını yürüten İbrahim Başaran'ın cenazesi bugün (pazartesi) öğle namazının ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami'de kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedidi

Yaklaşık 2 ay önce İstanbul Dr. Siyasi Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde kalp kapakçığından ameliyat olan İbrahim Başaran, bir süre yoğun bakımda ünitesinde tutulmuştu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen İbrahim Başaran hayatını kaybetti. 1988-2009 yılları arasında Gebze Ticaret Odasının başkanlığını yürüten İbrahim Başaran'ın cenazesi bugün (pazartesi) öğle namazının ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami'de kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedidi

Yaklaşık 2 ay önce İstanbul Dr. Siyasi Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde kalp kapakçığından ameliyat olan İbrahim Başaran, bir süre yoğun bakımda ünitesinde tutulmuştu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen İbrahim Başaran hayatını kaybetti. 1988-2009 yılları arasında Gebze Ticaret Odasının başkanlığını yürüten İbrahim Başaran'ın cenazesi bugün (pazartesi) öğle namazının ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami'de kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedidi

Başaran daha sonra, öğle namazına müteakip Çoban Mustafa Paşa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Başaran’ın cenazesine eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılarak Başaran’a karşı son görevini yerine getirdi.

Başaran daha sonra, öğle namazına müteakip Çoban Mustafa Paşa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Başaran’ın cenazesine eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılarak Başaran’a karşı son görevini yerine getirdi.

Başaran daha sonra, öğle namazına müteakip Çoban Mustafa Paşa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Başaran’ın cenazesine eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılarak Başaran’a karşı son görevini yerine getirdi.

Türk sanayinin can kalbi Gebze. Türkiye’de sanayi deyince akla Kocaeli gelir, her yerde sanayinin başkenti olarak anılır. Kocaeli’de de sanayi deyince kentin kalbi Gebze’dir. Gebze sanayi ve ticaret dünyasında yaşayan bir çınar İbrahim başaran ile hem Gebze’nin sanayi tarihini de hem de Sanayi müzesini konuştuk. Uzun yıllar Gebze Ticaret Odası’nın Başkanlığını yapan Başaran Belgesel haber Ajansı facebook sayfası üzerinden yaptığımız canlı yayında çok önemli bilgiler verdi. Başaran Gebze’de kurulması yıllardır istenen Sanayi Müzesi’ne tam destek verirken, kısa süre içinde gelişen Gebze sanayisinin kilometre taşlarını anlattı. Başaran’ın sanayi tarihimiz için çok önem taşıyan bu açıklamalarını sizlerle paylaşıyorum:

GEBZE’DE SANAYİLEŞME NASIL BAŞLADI?

Bu bölgede kurulan ilk sanayi tesisi Hereke’de Osmanlı döneminde kumaş ve halı fabrikası kuruldu, bilahare Aslan Çimento fabrikası Darıca ve Eskihisar’da hayata geçti. Ancak 1943 yılında Eskihisar’da ki fabrikanın kapatıldığını biliyoruz. Ankara İstanbul yolunun açılmasının ardından Çayırova’da sanayileşme başladı. Bu da Makine Tarım fabrikası oldu. Sanayini Çayırova’ya gelmesinin sebebi tamamen 154 bin Volt cereyanın Bayramoğlu’na trafo kurulmasıyla sanayi bölgesi haline geldi. O bir planlamanın sonucuydu ama bana göre bu planlama yanlış oldu. Ovalara kurulan fabrikalar tarımı öldürdü, 1943’de Ziraat Okulu bölgesi halktan istimlak edilmişti. İyi teknisyenler yetişmişti, iyi sebze ve meyvelerin yetiştiği bir alan olmuştu. Arçelik fabrikası vatandaşların yerlerinin satın almasıyla kuruldu. Ziraat Okulu’ndan sonra çiftlikler kuruldu, çok güzel doğa hayatı oldu. Daha sonra babam Makine Tarım’a ucuz fiyattan arsa sattı, Bayramoğlu’ndan fabrikalara hat çekilmesi için. 1973 yılında da Kondaş fabrikasını kurduk.

SANAYİ MÜZESİ KURULMALI

Gebze’de bir sanayi müzesi olması gerekir. Bu bölge teknolojinin başlangıcıdır. Üniversiteler, Bilişim Vadisi bu şi üstlenebilir. Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez. Bölgemizde GOSB 30 yılı geride bıraktı. Kuruluş etkinliğini yapacaklar Sakarya’da. Ben bu etkinliğe çok önem veriyorum, herkesi davet etmişler sağolsunlar. Bu tür etkinlikler, dostluk, kaynaşmalar yapar, insani ilişkileri geliştirir.

Gebze Bölgesi’nde 10 OSB var. Bu Organizeler Bir araya gelerek çok güzel bir Sanayi müzesi oluşturulabilir. Her sanayi kolu kendi alanından eserleri, makineleri sergileyebilir. Çok güzel bir mozaik olur. Her şeyi teşhir edecek anlam olması lazım.

FUAR ALANI ŞART

Bana göre Gebze’de en büyük eksiklik Gebze Fuarı. İş bankasının yerine ben bir Fuar teklif etmiştim. Kocaeli Büyükşehir’e bu konuyu ilettim. Fakat bunu gerçekleştiremediler. Hannover Fuarı gibi deniz yoluyla, kara yoluyla, hava yoluyla gel bir çok etkinlik yapılabilirdi.

Bakanımız Faruk Özlü’nün, sanayimizin önderliği olması lazım. Kuruluşların bir aya gelmesiyle Müzesi, fuarı, aktivitesi olması bu memlekete birlik ve beraberlik getirir. Dışarıdan müşteri alıp Turizmi kalkındıracaksınız. Zirai Teknoparkı yapabiliriz. Bun neden yapamayalım. Biz bunu Vali İhsan Dede’ye önermiştik, Ercan Topaca’ya’da önerdik. Bunlar yurt dışında var bizde neden olmasın.