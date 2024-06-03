banner1041
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli trafiğine yön verecek plan tamamlandı; 2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı

Büyükşehir Belediyesi, 2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planını tamamladı. Plan Türkiye’de ilk olma özelliğini de taşıyor

Kocaeli trafiğine yön verecek plan tamamlandı; 2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı

03 Haziran 2024 Pazartesi 12:19

 

 

Türkiye’de yerel yönetimlerde bu kapsamda hazırlanan ilk çalışma olan “2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Eylem Planı” sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent içi seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerjinin verimli kullanılması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen Akıllı Ulaşım Sistemlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye’de yerel yönetimlerde hazırlanan ilk çalışma olan “2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı” hazırlıklarını tamamladı.

 

SON TOPLANTI

Çalışmalar esnasında birçok çalışma toplantısı gerçekleştirildi, sektörde uzman ekipler ve danışman akademisyenlerin verdiği eğitimler ile kurumsal kapasite arttırılması sağlandı. “2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı” kapanış toplantısı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’ün de katılımıyla gerçekleştirildi.

 

EYLEM PLANI BAŞLIKLARI

“2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı” kapsamında tüm ulaşım bileşenlerinin birbiriyle uyum içerisinde çalıştığı tek bir çatı oluşturmak ve bu şekilde sistem verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve kurumsal kapasiteyi arttırmak hedeflendi. Proje kapsamında Kocaeli Mevcut Durum Değerlendirme Raporu, 2053 AUS Strateji Belgesi, Maas Vizyon Belgesi, Dinamik Kavşak Kontrol Sistemleri Eylem Planı, Akıllı Otopark Yönlendirme Sistemleri Eylem Planı, Trafik Yönlendirme Sistemleri Eylem Planı, Acil Durum Senaryoları Eylem Planı, Açık Veri Paylaşımı Yaklaşım ve İlkeleri Belgesi ve Alan Trafik Kontrolü ve Yönetim Sistemleri Eylem Planı başlıkları ele alındı.

 

 

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK ÇALIŞMA

Tüm konu başlıklarına ait eylem planlarında ulaşımda güvenliğin arttırılması, emisyon salınımlarının azaltılması, mevcut kapasitenin en verimli şekilde kullanılması, ulaşımda hareketlilik ve konforun arttırılması hedeflendi ve buna uygun olarak planlar geliştirildi. Çalışması tamamlanan  “2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Eylem Planı” ülkemizde bundan sonra yapılacak AUS Eylem Planlarına öncülük edeceği düşünülüyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den çiftçilere ücretsiz toprak analizi Büyükşehir’den çiftçilere ücretsiz toprak...
Alışveriş Festivali esnafla vatandaşın yüzünü güldürdü Alışveriş Festivali esnafla vatandaşın yüzünü...
Metin Külünk, Pusula için Kocaeli’ye geliyor Metin Külünk, Pusula için Kocaeli’ye geliyor
Başkan Bıyık’In esnaf ziyaretleri devam ediyor Başkan Bıyık’In esnaf ziyaretleri devam ediyor
Gebzeli öğrencilerin ‘Güzide’ Merkezi Var! Gebzeli öğrencilerin ‘Güzide’ Merkezi Var!
Çocuklar Akaryakıt İstasyonundaki Köpükle Böyle Oynadı Çocuklar Akaryakıt İstasyonundaki Köpükle Böyle...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den çiftçilere ücretsiz toprak...
Büyükşehir, İZAYDAŞ’ta kurulan çevre laboratuvarında çiftçilere ücretsiz verilen toprak analizi hizmetiyle...

Haberi Oku