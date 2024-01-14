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Kocaeli Valiliğinden Açıklama: "Paylaşımlarda İddia Edildiği Gibi Şehit Mehmetçiklerimizle İlgisinin Olmadığı Tespit Edildi"

- "Halkımızı yanlış yönlendiren ve maksatlı olarak yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istirham ediyoruz"

Kocaeli Valiliğinden Açıklama:

14 Ocak 2024 Pazar 15:39

Kocaeli Valiliği, sosyal medyada yabancıların eğlenme görüntülerinin 25 Aralık 2023 günü düzenledikleri doğum gününe ait olduğunun, paylaşımlarda iddia edildiği gibi şehitlerle ilgisinin olmadığının tespit edildiğini açıkladı.  
  Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan yabancıların eğlenme görüntüleri doğrultusunda emniyet birimlerimizce bahse konu videoyu çeken ve 25 Aralık 2023 günü kendi hesabında paylaşan kişiye ulaşmıştır. Alınan bilgiler doğrultusunda söz konusu videoda bulunan yabancı uyruklu kişilerin 25 Aralık 2023 günü akşam saatlerinde düzenledikleri doğum günü etkinliğinde eğlendikleri, paylaşımlarda iddia edildiği gibi Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerimizle bir ilgisinin olmadığı tespit edilmiştir. Halkımızı yanlış yönlendiren ve maksatlı olarak yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istirham ediyoruz" denildi. 




İHA
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