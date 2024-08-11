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Kocaeli'de 15 yaşındaki kız 3. kattan düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3. kattan düşen 15 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Kocaeli'de 15 yaşındaki kız 3. kattan düştü

11 Ağustos 2024 Pazar 15:34


Olay, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi 9. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki E.T. isimli kız, 3. katın balkonundan zemine düşerek yaralandı. Durumu fark eden aile ve komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Düşme sonucu kafasında, belinde ve ayak topuklarında kırıklar oluşan kızın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 



İHA
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