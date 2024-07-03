banner1056
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Ağaçlık Alan Yandı: 10 Hektar Küle Döndü

Kartepe ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında 10 hektarlık alan küle dönerken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'de Ağaçlık Alan Yandı: 10 Hektar Küle Döndü

03 Temmuz 2024 Çarşamba 00:23

  Yangın, Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple ağaçlık alanda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, büyüyen alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken, 10 hektarlık alan küle döndü. 
  Yangına müdahale eden Ahmad Tomajabı, "Yangını görünce kendi imkanlarımız ile müdahale ettik ancak söndüremeyince itfaiyeye haber verdik. İtfaiye yangını söndürdü" dedi. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Lgs Şampiyonlarını Ağırlayan Vali Yavuz: Lgs Şampiyonlarını Ağırlayan Vali Yavuz: "Sizin...
Gebze Köşklü Çeşme’de 7 Sokağa Asfalt Gebze Köşklü Çeşme’de 7 Sokağa Asfalt
Darıca’da Ekipler Mahallelerde Köşe Bucak Temizlik Yapıyor Darıca’da Ekipler Mahallelerde Köşe Bucak Temizlik...
Bilgievlerinde yaz okulu eğitimleri başladı Bilgievlerinde yaz okulu eğitimleri başladı
Ordulu Şehit Cemalcan Ev, Memleketinde Gözyaşlarıyla Karşılandı Ordulu Şehit Cemalcan Ev, Memleketinde Gözyaşlarıyla...
Kocaeli'de Kekik Hasadı Başladı Kocaeli'de Kekik Hasadı Başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Lgs Şampiyonlarını Ağırlayan Vali Yavuz:...
Kocaeli'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan...

Haberi Oku