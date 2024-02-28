Kocaeli'de Aranan 4 Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan K.T. (40), "Birden fazla kişiyle kendisini tanınmayacak hale koyarak silahla yağma" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan M.T. (38), "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.E. (30), "Kocaeli ağır ceza ilamat masasınca dolandırıcılık", "Hendek ilamat ve infaz bürosunca hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 12 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan E.D.A.(42) düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 24 Şubat tarihinde sosyal medya platformu üzerinden hayvanlara eziyet içerikli paylaşım yapan O.M'da (44) gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs, işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

İHA