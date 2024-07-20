Kocaeli’de mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin hem gelir düzeyini artırmak, hem de tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP), il genelinde ilk etapta yaklaşık 1140 dekar alanda 5 milyon tıbbi ve aromatik bitkiyi toprakla buluşturdu. Bu kapsamda yetiştirilen lavantaların ilk hasadına başlandı.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik destekleme projeleri üreticilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane, lavanta ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 5 milyon aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Kırsaldan kente göçü durdurulması ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesinin de hedeflendiği proje ile ayrıca kadın çiftçilere de istihdam sağlanıyor.

MEVSİMİN İLK LAVANTA HASADI YAPILDI

Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi’nde İbrahim Turan’ın 13 dekarlık tarlasına ekilen lavanta çiçeklerinin hasadı, Büyükşehir tarafından istihdam edilen kadın personel ve aynı zamanda tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan römork yüklemeli aromatik bitki hasat makinasıyla yapılıyor. Görsel şölen sunan mor tarlalardaki lavanta hasadı, kullanılan makina sayesinde daha verimli bir şekilde yapılıyor.

LAVANTA ÇİÇEKLERİNDEN UÇUCU YAĞ ELDE EDİLİYOR

Hasadı yapılan lavanta çiçeklerinden Büyükşehir’in Ekstraksiyon ve Distilasyon Merkezi’nde ekonomik değeri yüksek uçucu yağlar elde ediliyor. Bu yağlar, kozmetik ve temizlik malzemeleri ile ilaç ve takviye gıda sektöründe kullanılıyor. Ayrıca ağrı kesici, sakinleştirici ve uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapi uygulamalarında da kullanılan lavanta çiçeği, çay olarak da tüketiliyor.

DİKİM YAPILAN ALANLAR SİGORTALANDI

Büyükşehir Belediyesi Sekapark AŞ’nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, uluslararası standartlara uygun olarak organik bitki sertifikalandırma doğrultusunda yapılıyor. Fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri Sekapark AŞ tarafından karşılanıyor. Proje doğrultusunda Büyükşehir ziraat mühendisleri ve Sekapark AŞ teknik ekibi dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere teknik konularda danışmanlık hizmeti de veriyor. Proje ile çiftçilere satın alma garantisi sunuluyor.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Tarlasında lavanta hasadı yapılan Derinceli üretici İbrahim Turan, Büyükşehir’in TABİP projesine katılarak, 13 dekarlık tarlasında lavanta ve 22 dekarlık alanda da biberiye yetiştirdiğini, bu yılın en güzel mahsulünü elde ettiklerini söyledi. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yaptığı için memnun olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti; “Daha önce arpa, buğday, mısır ekiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi ile tanıştım. Lavanta ve biberiye daha karlı bir ürün. Üstelik alım garantili. Ürünlerimizi zarara uğramadan ve kazançlı bir şekilde satabiliyoruz. Katma değeri yüksek ürünler bölgemize uyum sağladı. Üreticilere tavsiye ediyorum. Bu ürünler daha çok yetiştirilmeli. Bu desteklerin artmasını istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.”