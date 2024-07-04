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Kocaeli'de Sağanak Yağış Sonrası Kanallar Taştı

- Araçlar göle dönüşen yolda ilerlemekte güçlük çekti

Kocaeli'de Sağanak Yağış Sonrası Kanallar Taştı

04 Temmuz 2024 Perşembe 13:56

Gebze ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur kanalları taşırdı, cadde ve sokaklar su altında kalırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.  
  Kentte yaz sıcakları etkisini sürdürürken öğlen saatlerinde Gebze ilçesinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın ardından Gebze ilçesinde kanalların taşması ve bazı rögarların tıkanması sebebi ile yollarda su taşkını meydana geldi. Seyir halinde olan sürücüler ve yayalar olay sebebiyle zor anlar yaşadı. Araç trafiğinin yoğun olduğu güzergahta kuyruk oluştu. 




İHA
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