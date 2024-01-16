banner970
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kocaeli’de polis ekiplerince 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

16 Ocak 2024 Salı 22:46

  Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti engellemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polis ekiplerince İzmit, Gölcük ve Gebze ilçelerinde yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerde yapılan aramada 1 kilo 457 gram sentetik kannabinoid, 724 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 1 gram esrar, 102 ecstasy, 6 sentetik ecza, 3 tabanca, 8 fişek, 5 hassas terazi, 2 bin 850 TL para ele geçirildi. 5 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden K.A. isimli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.A, D.A, F.K. ve S.Ç. tutuklandı. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Elini Makineye Sıkıştıran 19 Yaşındaki İşçi Yaralandı Elini Makineye Sıkıştıran 19 Yaşındaki İşçi...
Kafenin Bacasında Çıkan Yangın Söndürüldü Kafenin Bacasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Kamyonun Açılan Damperi Üst Geçitte Asılı Kaldı Kamyonun Açılan Damperi Üst Geçitte Asılı Kaldı
Kardeşini Bıçakladı Kardeşini Bıçakladı
Düğünde Yeğenini Öldürmüştü, Tanıklar O Günü Anlattı Düğünde Yeğenini Öldürmüştü, Tanıklar O...
GOSB Teknopark firması Exar, 2.4 milyon dolar yatırım aldı GOSB Teknopark firması Exar, 2.4 milyon dolar yatırım...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Elini Makineye Sıkıştıran 19 Yaşındaki...
İzmit ilçesinde eli çalıştığı makineye sıkışan 19 yaşındaki işçi hastaneye kaldırıldı.

Haberi Oku