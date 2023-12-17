İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Yangın Paniği: Mahsur Kalan Kadını İtfaiye Kurtardı

- Bina dumanla doldu, mahsur kalan kadının yardımına itfaiye yetişti

Kocaeli'de Yangın Paniği: Mahsur Kalan Kadını İtfaiye Kurtardı

17 Aralık 2023 Pazar 12:49

İzmit ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü. 3'üncü katta mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.   
 
  Yangın, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylan Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen duman binanın içine doldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemin kattan içeriye girerek, yangını söndürdü. Binaya dolan duman sebebiyle 3'üncü katta mahsur kalan bir kadın, teleskobik merdiven vasıtasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bölgede bulunduğu bildirildi. 
  Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gençler değerleri Gebze’yi Seviyorum Kentimi Geziyorum ile Tanıyor Gençler değerleri Gebze’yi Seviyorum Kentimi Geziyorum...
(Videolu) İş Adamına Korkunç Tuzak: Mantar Toplamaya Gitti, Ceset Buldu (Videolu) İş Adamına Korkunç Tuzak: Mantar Toplamaya...
Gebzeli Öğrenciler Güzide Gençlik’i Çok Beğendi Gebzeli Öğrenciler Güzide Gençlik’i Çok Beğendi
GKM’de Mevlana Kalbe Düşünce Programı GKM’de Mevlana Kalbe Düşünce Programı
Dilovalı Çocuklar Doyasıya Eğlendiler Dilovalı Çocuklar Doyasıya Eğlendiler
Çiftçi, Kapalı Spor Salonu Projesini İnceledi Çiftçi, Kapalı Spor Salonu Projesini İnceledi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Gençler değerleri Gebze’yi Seviyorum Kentimi...
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’yi Seviyorum Kentimi Geziyorum” projesi kapsamında liseli...

Haberi Oku