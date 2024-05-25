Kocaeli'nin 9 plajında mavi bayrak dalgalanacak

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği "mavi bayrak" ödülleri açıklandı. Buna göre Kocaeli'deki 9 plaj, 2024 yılı için 32 uygunluk kriterinden geçerek, mavi bayrak ile ödüllendirildi. Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemini, plajların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit eden mavi bayrak, bu yıl da Kandıra'da bulunan Cebeci, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek halk plajları ile Karamürsel'de yer alan Altınkemer ve Ereğli Kumyalı halk plajlarında dalgalanacak.

Çevreye duyduğu saygının ve sürdürülebilir turizme olan bağlılığın bir göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayısını koruyan ve bu sayıyı ilerleyen yıllarda artırmayı hedefleyen Büyükşehir, her yıl plajları daha temiz, güvenli ve çevreye duyarlı hale getirmek için çalışmaya devam edecek.

İHA