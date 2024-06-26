Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Plajlarına Tam Not

Kocaeli'nin mavi Bayraklı 9 plajı, bu yıl da Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından yapılan denetimlerden tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan mavi bayraklı plajlar, her yıl Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından denetleniyor. Karamürsel ilçesindeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Plajı, Kandıra ilçesindeki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajına yine uygunluk incelemesi yapıldı. Su kalitesi ile birlikte güvenlik, temizlik, cankurtaran, engelli imkanları uygunluklarına yönelik denetimler yapılan incelemede Büyükşehir’in mavi bayraklı halk plajları bu yıl da tam not aldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan(TÜRÇEV) Programlar Denetim Sorumlusu Mehmet Sait Korkmaz ile Mavi Bayrak Ulusal Koordinatör Yardımcısı Ecem Ulusoy’un yanı sıra Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personelinin katıldığı mavi bayrak uygunluk denetimlerinde önemli kriterlere dikkat edildi. Bu kriterler; deniz suyu analizleri, çevre yönetimi, güvenlik ve donanımlar, çevre bilinçlendirme etkinlikleri başlıkları altında toplanıyor. Yüzme sezonu öncesinde ve sezon boyunca deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik düzeyde analizlerinin yapılması, plajda cankurtaran ve ekipmanlarının bulundurulması, su sporları ile yüzme alanının ayrılmış olması, engelli bireylere sunulan imkanlar, plaj temizliği önemli kriterlerin bir kısmını oluşturuyor.

İHA