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Kocaeli'nin Mobil Uygulaması Hizmete Girdi

Kocaeli Turizm Master Planı çerçevesinde doğal güzellikleri, macera fırsatlarını, yöresel lezzetleri ve kültür rotalarını keşfetme imkanı sunacak mobil uygulaması ve web sitesi hizmete girdi.

Kocaeli'nin Mobil Uygulaması Hizmete Girdi

21 Aralık 2023 Perşembe 17:28
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi turizm tanıtma ekipleri tarafından yürütülen Kocaeli'nin turizm tanıtım kampanyası ‘Kocaeli’yi Keşfet’, yeni mobil uygulaması ve web sitesiyle yerli ve yabancı turistlere heyecan dolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Turistler için yabancı dil seçeneği de bulunan Kocaeli’yi Keşfet mobil uygulaması, kullanıcıların kenti keşfetmelerini ve doğal güzelliklere  kolaylıkla ulaşmalarını hedefliyor. 
 Yerli ve yabancı turistler için özenle hazırlanan sitede, 48 saatte Kocaeli, tarihi ve turistik mekanlar, müzeler, turizm haritaları, broşür ve yayınlar, tanıtım filmleri, ulaşım seçenekleri, konaklama bilgileri,  fotoğraf çekim rotaları ve yöresel lezzet durakları gibi bir çok keşif noktası bulunuyor. Türkçe ve İngilizce seçeneği bulunan web sitesi, kullanıcılara Kocaeli hakkında bilinmesi gereken birçok bilgiye kolay erişim imkanı sunuyor. 
 Kocaeli'yi Keşfet mobil uygulaması, kullanıcı dostu ara yüzü ve akıllı harita desteğiyle beş ana başlık altında içeriğini düzenliyor. Keşfet, Kategoriler, Gezi, Harita ve Etkinlikler gibi ana başlıklar, kullanıcıların Kocaeli’yi keşfederken ihtiyaç duyacakları bilgilere hızlı erişim sağlıyor. 
   
 Akıllı harita desteği 
 Kocaeli'yi Keşfet mobil uygulaması, sunduğu etkileşimli haritalar ve rehberlik özellikleri ile kullanıcılara sadece şehrin genel güzelliklerini değil, aynı zamanda kendi kişisel ilgi alanlarına özel keşif rotaları oluşturma şansı da sunuyor. Bu şekilde herkesin Kocaeli'yi kendi özel ilgi alanlarına göre keşfetmesine imkan sağlayarak, şehrin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini daha derinlemesine keşfetmelerine imkan tanınıyor. 
 


İHA
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