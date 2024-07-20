İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’nin Sağlık Turizmine Önemli Katkı Sağlayacak Tesiste Çalışmalar Sürüyor

Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin turistik çekiciliğini artıracak olan Başiskele Termal Tesis projesinde çalışmalar son sürat devam ediyor.

Kocaeli'nin Sağlık Turizmine Önemli Katkı Sağlayacak Tesiste Çalışmalar Sürüyor

20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:33

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti sağlık turizminde ön plana çıkartacak termal tesis projesinde çalışmalara devam ediyor. Başiskele ilçesinde 930 metre derinlikten 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesiste imalatlar sürüyor. Tamamlandığında Başiskele’nin yıldızı, Kocaeli’nin de sağlık turizmi açısından önemli merkezi olacak tesiste şuan çatı çelik imalatları devam ediyor. Başiskele Termal Tesis Yapım işi kapsamında bina içerisinde seramik, mermer ve sıva imalatları da hızlı şekilde ilerliyor. Cephe kısmında profil ve sıva imalatları yüklenici firma tarafından yerine getiriliyor. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak olan tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karga, Rize Çayı Dışında Bir Şey İçmiyor Karga, Rize Çayı Dışında Bir Şey İçmiyor
Kavşakta Kaza Yapan Otomobil Ortalığı Birbirine Kattı: 2’Si Yaya 4 Yaralı Kavşakta Kaza Yapan Otomobil Ortalığı Birbirine...
Ölümün Eşiğinden Vatandaşlar Kurtardı Ölümün Eşiğinden Vatandaşlar Kurtardı
Ahır Yangınında 14 Hayvan Telef Oldu, 1 Kişi Yaralandı Ahır Yangınında 14 Hayvan Telef Oldu, 1 Kişi Yaralandı
Dp World Ve Evyap'tan Ticarete İvme Kazandıracak Güç Birliği Dp World Ve Evyap'tan Ticarete İvme Kazandıracak...
Learn And Speak Cafe’de Kültür Günleri Başladı Learn And Speak Cafe’de Kültür Günleri Başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Karga, Rize Çayı Dışında Bir Şey İçmiyor
- Yaralı olarak bulduğu kargayı çay ve etle besliyor

Haberi Oku