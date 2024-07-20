Learn And Speak Cafe’de Kültür Günleri Başladı

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Barbaros Mahallesi’ndeki Kitaphane’de hizmet vermeye devam eden Learn and Speak Cafe, yurt dışından gelen öğrenciler ile Başiskelelilerin buluşma noktası oluyor. İngilizce akıl oyunları, film günleri, karaoke, kitap okuma gibi etkinliklerle bol bol pratik yapan öğrenciler, dün gerçekleştiren “Kültür Günü” etkinlikleri kapsamında Tunuslu gençler ülkelerini tanıttı. Gençlerin fiziksel, ruhsal ve akademik gelişimlerine büyük katkı sunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Learn and Speak Cafe’deki Kültür Günü etkinliğine gençlerle birlikte katılım gösterdi. Büyük ilgi gören ve eğlenceli geçen etkinlikte Tunuslu gençler, İngilizce olarak Tunus’un zengin tarihi, kültürü, yemekleri, müziği ve gelenekleri hakkında bilgiler verdi. Başiskeleli gençlerin ve çocukların farklı kültürleri tanıma ve anlamasına fırsat bulacağı kültür günü etkinlikleri farklı ülkelerin tanıtımıyla devam edecek.

İHA