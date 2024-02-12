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"Leyla Hanım" Filmine Görkemli Gala

“Burada olmaktan hem mutluyum hem de gururluyum”

12 Şubat 2024 Pazartesi 12:09

Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası Kocaeli’de gerçekleştirildi.   
  Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe adını yazdıran Leyla Atakan, 11 Şubat 1971 tarihinde elim bir trafik kazasında yanında bulunan meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay ile birlikte hayatını kaybetti. İzmit Belediyesi'nin öncülünde hazırlanan ve Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası gerçekleştirildi. Yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği belgeselde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırdı. Filmin oyuncu kadrosunda Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Ferman Akgül de yer aldı.  
  Leyla Atakan’ın ölüm yıl dönümünde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen galaya oyuncular tam kadro katıldı. Galaya ayrıca TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.  
 
  “Hatırası daha çok yaşatılsın, tarihe iz bırakılsın ve bir eserle taçlandırılsın istedik” 
  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Hatırası daha çok yaşatılsın, tarihe iz bırakılsın ve bir eserle taçlandırılsın istedik. Leyla Atakan filmi sadece Leyla Hanım'a değil, gelmiş geçmiş bütün belediye başkanlarımıza saygı ve vefamızın göstergesi. Erol Köse’den Sefa Sirmen’e, Hikmet Erkenkaya’dan Metin Alan’a kadar bu kente eli değmiş, bu kente alın teriyle hizmet etmiş bütün belediye başkanlarımıza vefamızı gösteriyoruz. Sanatla iyileşir kentler, sanatla büyür ve gelişir kentler. Sanatla geçmişi geleceğe taşırız. Bu sebeple filmi yaptırmak istedik” diye konuştu. 
 
  “İzlemekten büyük bir keyif duyacağım” 
  Tüm oyuncu kadrosunu özverili çalışmaları dolayısıyla kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, “Bir kadın siyasetçi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tek kadın başkanvekili olarak bize ilham kaynağı olan Leyla Hanım’ın belgeselini izlemekten büyük bir keyif duyacağım” şeklinde konuştu. 
 
  Filmde Leyla Atakan’ı canlandıran Özge Borak ise, “Çok heyecanlıyız, bir an evvel seyretmek istiyoruz. Herkesin izledikten sonra nasıl hissedeceğini çok merak ediyorum. Bugün burada olmaktan hem mutluyum hem de gururluyum” ifadelerini kullandı. 
 
  “En hızlı kabul ettiğim projelerden biri” 
  Herkesin beğenerek izleyeceği bir proje olduğunu söyleyen oyuncu Bekir Aksoy, “Herhalde en hızlı kabul ettiğim projelerden biri oldu. Çok heyecanlıyız, pandemiden sonra ufak tefek sorun yaşandı. Fatma Hanım’ın davetiyle gururla buraya geldik. Keyifli bir proje olduğuna inanıyorum” dedi. 
 
  “İyi ki Leyla Hanım’ı Türkiye’ye tanıtacak bu önemli işin parçası olmuşum” 
  Çok heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu Devrim Nas, “İyi ki içinde olmuşum, iyi ki Leyla Hanım’ı Türkiye’ye tanıtacak bu önemli işin parçası olmuşum. Leyla Hanım’ın memleketindeyim, işin mabedindeyiz. Bu sebeple heyecanımız daha yüksek. Bir yandan da kendini anıyorum, bugün ölüm yıl dönümü. Bu şehir üzerinden Türkiye’ye yaptıkları katkının meyvelerini alırken talihsiz bir şekilde hayatlarını kaybettiler” ifadelerini kullandı. 
 
  “Bizim için gurur vericiydi” 
  Beyti Engin, “Bu ülkenin kadınlarının hikayelerini anlatmak, böyle önemli bir kadının hikayesini anlatmak bizim için gurur vericiydi” dedi. 
  Gala geçtiğimiz yıl için planlanmış fakat Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenmişti. 




İHA
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