Lokomotif Çocuk Köyü'nde Sona Gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Doğu Kışla Parkı içerisinde hazırladığı Lokomotif Çocuk Köyü Projesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. "Bu lokomotifin yolu sevgiden geçiyor" sloganıyla şehre kazandırılan proje hayata geçtikten sonra çocuklar ve ailelerinin değişmez mekanı olacak. İzmit Doğu Kışla Parkı’nda bulunması nedeniyle ulaşımın kolay olduğu Lokomotif Çocuk Köyündeki çalışmalardaki tüm imalatlar tamamlandı. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleşen çalışmalar dahilinde son olarak solüsyonlu toprağın (doğa dostu ve ekolojik) serimi yapılacak. Uygun hava şartlarının oluşmasından sonra yapılacak bu çalışma akabinde Lokomotif Çocuk Köyü, Kocaeli’nin çocuklarına hizmet vermeye başlayacak.

11 vagondan oluşuyor

Büyükşehir tarafından hazırlanan Lokomotif Çocuk Köyü tasarımındaki tesis, çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri eğlence merkezi olarak planlandı. Çocuklara yönelik farklı etkinliklerin düzenleneceği projede 15 kişilik 8 atölye vagonu, idari vagon, çocuklar için ıslak hacim vagonu, eğitimciler ve ebeveynlere yönelik için mutfak nişi de olan bekleme salonuyla birlikte toplam 11 vagondan oluşuyor. Ayrıca alan içerisinde yürüyüş yolları, amfi ve çocuk oyun alanı bulunuyor.

Proje 11 tren vagonu tasarımlı konteynerden yapıldı. Vagonların yerleşimiyse en önde giriş ve tören alanı, iç kısımda çocuklar için dolaşım alanları, oyun alanı ve açık hava etkinlikleri için tasarlanan amfiye göre yerleştirilecek biçimde şekillendirildi. Her bir konteyner 3x8 metre ebatlarında toplamda 24 metrekare olarak ölçülendirildi. Toplam kapalı alan 264 metrekare, projenin park alanı içindeki toplam oturum alanı 1433 metrekare olacak şekilde planlandı. Bu özel proje, çocukların takım çalışmasına ve birlikte eğlenme becerilerine destek olup, onlara paylaşmayı ve birlikte başarmayı öğretecek. Ailelere de çocuklarını eğlenirken öğrendikleri eğitici ortamda gözlemleme olanağı sağlanacak.

İHA