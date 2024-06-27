banner1054
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Cinayetle Bitmişti, Yargıtay Beraat Kararını Bozdu

Kocaeli'de maddi hasarlı trafik kazası sonrası anlaşmak için buluşan taraflardan birinin öldürülmesine ilişkin davada sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından sanığın yargılanmasına yeniden devam edildi.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Cinayetle Bitmişti, Yargıtay Beraat Kararını Bozdu

27 Haziran 2024 Perşembe 23:30

  Körfez'in Hereke bölgesinde 2018'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından uzlaşmak isteyen taraflar karakola gitmişti. Karakol önünde yeniden çıkan tartışmada Hüseyin Ç. ile Furkan Öztürk (25) tabanca ile birbirlerine ateş etmişti. Furkan Öztürk hayatını kaybederken, Hüseyin Ç. ise ağır yaralanmıştı. Ayrıca yoldan geçen bir vatandaş da hafif şekilde yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Ç., 40 gün süren tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 2 senedir tutuklu bulunan Hüseyin Ç., dava aşamasında "kendisine sıkılan silaha karşılık aynı şekilde saldırıyı def etme amacıyla hareket ettiği" kanaatiyle beraat etmişti. Avukatların itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne giden karar bozuldu. Davanın Yargıtay'ın verdiği bozma kararının ardından yeniden görülmesine devam edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Hüseyin Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.  
 
  "Karşı taraf 14 mermi boşalttı" 
  Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmediğini söyleyen sanık Hüseyin Ç., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ağır şekilde yaralandım. Göğsüm olmak üzere 4 yerimden yaralandım. Karşı taraf 14 mermi boşalttı. Ben sadece kendimi korumak amacıyla 3 el ateş ettim, maktule bir kurşun isabet etti. Kendisini öldürmek gibi niyetim yoktu. 30-35 kişi bize saldırdılar. Kaçmaya çalıştık, havaya bile ateş etmedik. 40 gün hastanede yattım, ağır yaralandım" dedi.  
 
  12 yıldan 18 yıla kadar hapis talebi 
  Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "haksız tahrik" altında kasten adam öldürme suçundan sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın itirazı ve süre talebi üzerine duruşmayı erteledi. 
 



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Binlerce Kişi Tek Yürek Olup Maçı Dev Ekranda İzledi Binlerce Kişi Tek Yürek Olup Maçı Dev Ekranda...
Öldürülen Müdür Yardımcısının İki Çocuğundan Babaya Son Bakış Öldürülen Müdür Yardımcısının İki Çocuğundan...
Çocuklarını Boğarak Öldüren Baba, Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Tedavi Altına Alındı Çocuklarını Boğarak Öldüren Baba, Ruh Ve Sinir...
Bağ Evine Kenevir Eken Sanık: Bağ Evine Kenevir Eken Sanık: "Uyuşturucu Satıcılarıyla...
Çayırovalı gençler, yaz tatillerini halı sahalarda geçiriyor Çayırovalı gençler, yaz tatillerini halı sahalarda...
Gebze sokaklarında asfalt çalışmaları Gebze sokaklarında asfalt çalışmaları
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Binlerce Kişi Tek Yürek Olup Maçı Dev Ekranda...
A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynadığı maçı Kocaeli'de binlerce kişi kurulan dev ekranda izlendi....

Haberi Oku