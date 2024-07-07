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Mavi Bayraklı plajda denize girme keyfini kaçırmayın

Büyükşehir’in çevre yatırımlarıyla Kocaeli’de 9 adet halk plajında Mavi Bayrak dalgalanıyor. Mavi Bayraklı plajlar pırıl pırıl denizi ve tertemiz çevresiyle sizi bekliyor

Mavi Bayraklı plajda denize girme keyfini kaçırmayın

07 Temmuz 2024 Pazar 13:23

 Kocaeli’ni Türkiye çapında önemli bir turizm destinasyonu haline getirmek için var gücüyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda çevre yatırımlarıyla aldığı Mavi Bayraklı plajlarda Kocaelililerin ve çevre illerden gelen vatandaşların pırıl pırıl denizlerde kulaç atmasını sağlıyor. Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plajların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit eden Mavi Bayrağı 9 ayrı plajda dalgalandıran ve böylece kentin yaz turizminden hak ettiği payı bu yıl da almasını sağlayan Büyükşehir, tüm plajlarda duşlardan giyinme kabinlerine kadar her ihtiyaca cevap veriyor.

 

PLAJLARA TAM NOT

Karamürsel ilçesindeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Plajı ile Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı, Kocaeli’nin Mavi Bayrak ödüllü halk plajları. Büyükşehir’in çevre yatırımlarıyla aldığı Mavi Bayraklı plajlar bir süre önce Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından (TÜRÇEV) uygunluk incelemesinden geçmiş ve su kalitesi ile birlikte güvenlik, temizlik, cankurtaran, engelli imkânları uygunluklarına yönelik yapılan denetimlerde Büyükşehir’in Mavi Bayraklı plajları bu yıl da tam not almıştı.

 

CANKURTARANLAR SÜREKLİ TAKİPTE

Kocaeli’nin Mavi Bayraklı plajları sadece Kocaelililere değil, çevre illerden gelen vatandaşlara da hizmet veriyor. Yaz sezonunda binlerce konuğunu ağırlayan plajlar; temizliği ve güvenirliği ile sıcaktan bunalan ve serin sularında serinlemek isteyen vatandaşların tercih ettiği yerler oluyor. Vatandaşların denizdeki can güvenliği için cankurtaranlar da titizlikle görevlerini sürdürüyor. 18 deniz aracı ve 170 personelin görev yaptığı plajlarda olumsuz bir olayla karşılaşılmaması için plaj çevresinde ve cankurtaran kulesinde sürekli rutin kontroller yapılıyor.

 

ŞEZLONG, ŞEMSİYE, ÇADIR VE KARAVAN

Dünyanın en güzel plajlarını aratmayan Kocaeli plajlarında Büyükşehir’in iştiraklerinden Belde A.Ş. tarafından şezlong ile şemsiye kiralama ve otopark hizmeti de veriliyor. Tatilin ve sahillerin bir diğer olmazsa olmazı olan çadır ve karavan kamp alanlarının da bulunduğu Kocaeli plajlarında, Kandıra Kovanağzı ve Bağırganlı’daki çadır kiralama yerleri ile Cebeci’deki çadır ve karavan kiralama yerlerinde de yine Belde A.Ş. tarafından hizmet veriliyor.

 

VATANDAŞIN HUZURU SAĞLANIYOR

Kocaeli genelinde yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlara güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Büyükşehir Zabıtası, deniz sezonunda 9 ayrı Mavi Bayraklı plajda vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmelerini sağlıyor. Yaz sezonu boyunca sahillerde denetimlerini sürdüren Büyükşehir Zabıtası herhangi bir olumsuzluk ve şikâyet karşısında gereken müdahalede bulunuyor.

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