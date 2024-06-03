Metin Külünk, Pusula için Kocaeli’ye geliyor

Mart ayında Ayhan Kılıç’ın başkan seçildiği Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği yeni döneme güçlü bir programla başlıyor. Son yıllarda parti içi eleştirileriyle de gündeme gelen AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, Pusula Derneğinin konuğu olarak Kocaeli’ye gelecek.

7 HAZİRAN AKŞAMI

Program 7 Haziran 2024 Cuma akşamı İzmit tramvay yolu üzerinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Sivil Toplum Merkezi salonunda gerçekleştirilecek. Saat 19.30’da başlayacak program soru cevap şeklinde gerçekleştirilecek. Organizasyona dair bilgi veren Pusula Derneğinin başkanı Ayhan Kılıç şunları söyledi:

SÖYLEŞİLER OLACAK

“Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği olarak yeni dönemde çeşitli söyleşiler organize etmek istiyoruz. Bu toprakların değerli fikir insanlarını, şehrimize mal olmuş kıymetli şahsiyetleri, ülkemize mal olmuş kurumların yöneticilerini misafir edeceğiz. Bu çerçevede ilk konuğumuz Metin Külünk olacak. Gündeme dair birçok konunun konuşulacağı programa tüm Kocaeli halkını davet ediyoruz.”

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

1960 doğumlu Rize Güneysulu bir mühendis ve siyasetçidir.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Külünk, iş hayatına 1984 yılında başladı ve birçok ticari ve sivil toplum kuruluşunda görev aldı.

1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'nde (İTKİB) çalıştı ve Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi.

Siyasi kariyerine genç yaşta başlayan Külünk, 2011, 2015 ve 2018 yıllarında AK Parti'den İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın siyasi yol arkadaşlarından biridir ve AK Parti içinde çeşitli pozisyonlarda bulunmuştur.

Ayrıca 2023 yılında AK Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştur.

Zaman zaman partisi ve hükümet içindeki sorunlara dair sert eleştirilerde bulunmasıyla bilinir.

Özellikle yerel seçimler sürecinde partideki bazı uygulamalara ve aday belirleme süreçlerine yönelik eleştirileri dikkat çekmiştir.