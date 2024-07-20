Milletvekili Arıkan Kayseri Kooperatif Mağdurlarını Tbmm Genel Kurulu’na Taşıdı

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kayseri’deki Kooperatif Mağdurlarını gündeme getirdi. Arıkan Türkiye’deki mağdur gruplara vurgu yaparak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz öyle bir hâle geldi ki hemen hemen her gün hem iktidar milletvekilleri hem de muhalefet milletvekilleri mağdur gruplar tarafından ziyaret ediliyor. Güzel şehrimiz, memleketim Kayseri de maalesef skandallarla gündeme gelmekte. Öncelikle bu durumdan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim. Geçen günlerde AK PARTİ Genel Başkan Vekilinin kendisine karşı Kayseri’de bir protesto eylemi gerçekleşti. Bu olay medyada epey yer buldu. Peki, bu olayın aslı nedir? Niçin hemşehrilerimiz bu eylemi yapmak zorunda kaldılar? Değerli arkadaşlar, bu eylemin arkasında hazin bir hikâye, hazin bir mağduriyet, yine bir yönetim krizi var.”

Arıkan konuşmasında, “Konu, kooperatif mağdurları. Onların bugün tapuları var ama evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar. İlgili Bakanlığın 2004-2005 yıllarında ana sözleşmeyi değiştirme onayına ve değişikliğe binaen bu kooperatif mağdurları gitti, kesin maliyet bedellerini ödedi, tapularını aldılar. İki yıl önce Kooperatifler Kanunu’na geçici bir madde eklendi, ilgili geçici madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve madde yasadan tekrar çıkarıldı. Şimdi, bu uygulamalardan sonra mağduriyetin çözülmesi beklenir ama öyle olmadı. Hukuksuzca yapılan uygulamalar nedeniyle kooperatif mağdurları tekrar tekrar aidat ödemek zorunda, kira ödemek zorunda, ara ödeme yapmak zorunda kaldılar. Kesin maliyetleri ödeyen vatandaşlarımızın evlerine, araçlarına, arabalarına hacizler konuldu, hatta bir kısmının evleri satışa çıkarıldı, aileler dağıldı. Üyelerin içinde maalesef intihara kalkışanlar dahi oldu. Buradan sizlerle intihara kalkışan bir kooperatif mağdurunun yazdığı mektubun son cümlelerini paylaşmak istiyorum: “Kooperatif davasını kaybettim. Tüm birikimim bu kooperatife gitti. Külliyenin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız ve mağduriyetimizi anlayacaksınız? Kararlıyım, belki benim intiharım sesimizi duyuracak ve diğer mağdurlar kurtarılacak. Elveda.” dedi.” Kıymetli milletvekilleri, bu cümleler çaresiz bir babanın feryadıdır, bu mağduriyeti de ancak yaşayan bilir" dedi.

Görevlerinin kalıcı yasa çıkararak mağdurların problemlerini çözmek olduğunu söyleyen Arıkan, "Şimdi, bizim görevimiz sağlıklı bir çalışmayla kalıcı bir yasa çıkararak bu insanların problemlerini çözmek olmalıdır; bu çözümün adresi de burası, Meclistir, bunu yapacak olan iktidarın bürokratı değil Meclistir. 5 bine yakın aile kooperatif mağduru olarak bugün mücadelelerini vermekteler. Değerli milletvekilleri, ayrıca, Kayseri’de yaşanan bu kriz hızlı bir şekilde diğer şehirlerde sıçramaktadır; şu anda Sivas’ta ve Kocaeli'de de bu mağdur mağdurların sayısı hızlı bir şekilde artmakta. İktidar partisini Anayasa Mahkemesinden dönen bu uygulamayı kaldırmaya ve mağduriyetleri çözmeye davet ediyoruz. Kooperatif mağdurları hazır, Meclis hazır; sıra sizde diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

İHA