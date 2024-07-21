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Modifiye Tutkunları Fuar Alanında Buluştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen modifiyeli araçlar festivali, araç sahipleri ve meraklılarını bir araya getirdi.

Modifiye Tutkunları Fuar Alanında Buluştu

21 Temmuz 2024 Pazar 19:05

 İnterteks Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlik, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Sergilenen araçlar, özel tasarımlı kaplamalar, yüksek performanslı motorlar ve etkileyici ses sistemleriyle otomobil meraklılarının ilgisini çekti. Festivale katılan vatandaşlar, birbirinden farklı araçları inceleme fırsatı buldu. Bazı araç sahipleri drift alanında performanslarını da sergiledi. 
 
  "Sinop'tan 15 araçla geldik" 
  Sinop'tan 15 araçla geldiklerini söyleyen Mert Erdoğan, "Sinop'tan 600 kilometre yol kat edip 15 araçla geldik. Geldiğimize değdi. Çok güzel bir ortam var, biz modifiye tutkunları olarak buradan çok zevk aldık. Bu tür fuarlar bizim için çok değerli. Ne kadar kısa sürse de bizim için çok güzel ortamlar ve dostluklar oluşuyor. Bu tip fuarlara devam etmek istiyoruz. Yani bize devlet tarafından, trafik polisleri tarafından pek imkan verilmiyor ama elimizden geldiğince bir şeyler yapıp fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Her şey için teşekkür ederiz" dedi. 
 
  "Modifiye sadece erkeklere özel değil" 
  Modifiyenin erkeklere özel olmadığını, kadınların da yapabileceğini belirten Beyza Erbay ise, "Arabam Tofaş, 17 yaşından beri bu işe gönül verdim. Benim için baba yadigarı bir şey. 17 yaşımda aldım ilk Tofaş'ımı. Bu da rekorsal bilinen bir araç zaten. Aracımda BBS jant, air travels, katlanır aynalar var, yani seviyoruz. Bir tek erkeklere özel bir durum değil. Kadınlar da yapabilir, kadınlar da gönül verebilir bu işe. Bütün kadınların sonuna kadar destekçisiyim" diye konuştu. 
                                   


İHA
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