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NEVZAT GÜLMENİN BABASI VEFAT ETTİ

GEBZE EŞRAF VE ESNAFINDAN YAŞAR GÜLMEN HAKKA YÜRÜDÜ

NEVZAT GÜLMENİN BABASI VEFAT ETTİ

01 Haziran 2024 Cumartesi 21:49

Gülmen ailesinin büyüğü Gebze nin canlı şahidi Gebze esnaf ve eşrafından GELGÖR Mağazaları kurucusu ve sahibi Yaşar Gülmen vefat etti.
Ak parti Gebze ilçe Başkan Yardımcısı Nevzat GÜLMENİN babasının cenazesi yarın (02.06.2024 PAZAR) günü öğle namazına Müteakip Gebze Mehmet Akif Ersoy Camisinden Kaldırılacaktır.
Nevzat Gülmen Babası Yaşar Gülmen in vefatı İle ilgili sosyal medyada şu paylaşımı yaptı.
“.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn
Canım babamız YAŞAR GÜLMEN hak'ka yürüdü.
Cenazesi (yarın) 02.06.2024 pazar günü Gebze Mehmet Akif Aksoy Camii'nde kılınacak ögle namazına müteakip Osman Yılmaz Mezarlığında defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin. Dualarınızı bekliyoruz…”
www.gebzegazetesi.com olarak merhuma Allah cc dan rahmet başta Nevzat Gülmen olmak üzere kederli ailesine başsağlığı dileriz

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