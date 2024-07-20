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Ölümün Eşiğinden Vatandaşlar Kurtardı

İzmit ilçesinde üst geçide çıkarak intihara kalkışan kadını vatandaşlar ikna ederek kurtardı.

Ölümün Eşiğinden Vatandaşlar Kurtardı

20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:38

  Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi D100 Karayolu Fatma Seher Kara Fatma Üste Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın, köprüden atlamak istedi. O anları gören vatandaşlar hemen kadını tutarak müdahale etti. Kadın vatandaşlar tarafından ikna edilerek üst geçitten indirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ifadesini almak üzere emniyete götürdü. 
                              


İHA
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