Ömeroğlu “15 Temmuz’da Birlikte Karşı Durduk”

Düzenlenen anma etkinliklerine Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Siyasi Parti temsilcileri, Emniyet Müdürü Turgut Yazar, Jandarma komutanı Said Arı, kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Ramazan Ömeroğlu ve Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay anlamlı konuşmalar gerçekleştirdi. Törene katılan vatandaşlar, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmanın önemini bir kez daha vurgulayan konuşmaları büyük bir ilgiyle dinledi.

MİLLETİMİZ GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKTIK

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, konuşmasında 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlığın unutulmaz olduğunu belirterek, "O karanlık gecede, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla nasıl destan yazdığını asla unutmayacağız. Demokrasiye kast eden hainlere karşı omuz omuza vererek, sadakatini cesurca ortaya koyarak, darbecilere karşı durdu. Hain planları engelledi ve geleceğimize sahip çıktık" dedi

GENÇLERİMİZ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TEMİNATISINIZ

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay konuşmasında 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberliğin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Kaymakam, "15 Temmuz gecesi, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın gösterdiği direniş ve cesaret, hain planları bozguna uğratmıştır. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. Kaymakam ayrıca, gençlere yönelik olarak, "Bu ülkenin gençleri olarak sizler, demokrasinin ve bağımsızlığımızın teminatısınız. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve geleceğe taşımak sizlerin elinde" dedi.

Başkan Ömeroğlu, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için yapılan duaların ardından, törene katılan gençlerle sohbet etti ve onların sorularını yanıtladı. Etkinlikte, 15 Temmuz'a dair belgesel gösterimi ve çeşitli sanat performansları da yer aldı.

Törenin sonunda Başkan Ramazan Ömeroğlu, 15 Temmuz'un milli hafızamızdaki yerini koruması için benzer etkinliklerin her yıl düzenleneceğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. "Demokrasi nöbetlerimiz, milletimizin sarsılmaz iradesinin bir göstergesidir. Bu irade, ülkemizin geleceğini aydınlatmaya devam edecektir" diyerek sözlerini noktaladı.