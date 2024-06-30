Ordulu Şehit Cemalcan Ev, Memleketinde Gözyaşlarıyla Karşılandı

Kocaeli'nde göreve giderken trafik kazası geçiren ve şehit olan Ordulu polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Ordu'ya getirildi.

Kocaeli'nde, 29 Haziran tarihinde polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru Cemalcan Ev, D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Cemalcan Ev (27), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru Cemalcan Ev için bugün saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Şehit polis memuru Ev'in cenazesi, buradaki törenin ardından uçakla memleketi Ordu'ya gönderildi. Havalimanındaki karşılama törenine Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, protokol, şehit yakınları ve ilgililer katıldı.

Coşkun ve Meral çiftinin 3 çocuğundan birisi olan şehit polis memuru Cemalcan Ev, bugün ikindi namazını müteakip, Gölköy ilçesinde Belediye Meydanı'nda kılınacak cenaze namazından sonra Kale Mahallesi'nde toprağa verilecek.

İHA