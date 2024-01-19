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Ortağını Rehin Almıştı: Bu Kez Pompalı Tüfekle Bir Kişiyi Vurdu, Ev Kurşunladı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir şahıs aralarında alacak-verecek meselesi bulunan kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Şahıs, olayın ardından yaraladığı kişinin iş ortağının evini de kurşunladı. Kaçan şüpheli, 1,5 ay önce de sokak ortasında ortağını pompalı tüfekle rehin almıştı.

Ortağını Rehin Almıştı: Bu Kez Pompalı Tüfekle Bir Kişiyi Vurdu, Ev Kurşunladı

19 Ocak 2024 Cuma 10:08

  Olay, Körfez Mahallesi D-130 karayolu üzerinde bulunan tadilat halindeki iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. aralarında alacak-verecek meselesi bulunan İ.İ.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İ.İ. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bulunan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.İ., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. 
 
  Yaraladığı şahsın ortağının evini kurşunladı 
  Olayın ardından F.K. bir araçla İ.İ.’nin iş ortağı E.Y.’nin Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi Oksijen Konaklarında bulunan evine gitti. E.Y.’nin evine pompalı tüfekle defalarca ateş eden F.K. ardından kaçarak uzaklaştı. Kurşunların evin cam ve kapısına isabet ettiği görüldü. Saldırı anında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.  
  Öte yandan, 30 Kasım 2023 tarihinde günü Damlar Mahallesi Gurur Sokak’ta F.K. alacak verecek-meselesi sebebiyle ortağını pompalı tüfekle rehin almış, çevreye de rastgele ateş etmişti. Polis ekiplerinin 1 saatlik ikna çalışmaları neticesinde elindeki tüfeği teslim eden F.K. gözaltına alınmıştı. 
 




İHA
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