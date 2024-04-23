Otomobille Kafa Kafaya Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde Çayırova İlçesi Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 AIM 399 plakalı motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul (21) arkadaşı B.I. ile birlikte seyir halindeyken M.E.A idaresindeki 31 AHD 358 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı. Ağır yaralı olan B.I. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ağır yaralı olan B.I.'nın ise hastanede tedavisi sürdüğü, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul'un cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. Oğul'un cenazesi ikindi namazına müteakiben Gebze Yumrukaya İmami Gazali Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşlarıyla Gebze Pelitli Mezarlığına defin edildi.

İHA