Pelitli Damgatepe Mesire’de Çalışmalar Başladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmaların startının verildiği Pelitli Mahallesi’ndeki mesire alanında incelemelerde bulundu. İlçenin her bir doğa harikası olan kırsal mahallelerine, Gebzelilerin aileleriyle birlikte yararlanabileceği mesire alanları kazandırmayı sürdüren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Cumaköy’den sonra Pelitli Mahallesi’nde inşasına başlanan mesire alanında incelemelerde bulundu. Pelitli Mahallesi’nin Damgatepe mevkiinde inşasına başlanan mesire alanında ilgili teknik birim müdürleriyle incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz çalışmalar hakkında bilgi aldı.

113 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNDE

Toplam 113 bin 512 metrekare alan üzerinde inşa edilecek ve piknik alanları, yürüyüş parkurları ve tüm ihtiyaçların düşünülerek projelendirilen sosyal donatı alanlarının yer alacağı Pelitli Damgatepe Mesire alanında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Pelitli Mahallemizde Damgatepe mesire alanı bölgesindeyiz.

SIRADA OVACIK VE KADILLI VAR

Tahsis ve proje işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makineleri bölgeye girerek çalışmalara başlandı. Bahar aylarıyla beraber bu alanı siz değerli hemşerilerimizle buluşturacağız inşallah. Ovacık ve Kadıllı mahallelerimizde de mesire alanlarımızı kazandırmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Mesire alanlarımız şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.