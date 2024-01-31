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Sağlıkkent Konutları’nda daireler teslim ediliyor

Pandemi döneminde büyük özveriyle çalışan sağlık personeli için Büyükşehir tarafından hayata geçirilen Sağlıkkent Konutları için yarın anahtar teslim programı düzenlenecek

Sağlıkkent Konutları'nda daireler teslim ediliyor

31 Ocak 2024 Çarşamba 15:20

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut aracılığıyla Sağlıkkent Konutları projesini tamamladı. Pandemi döneminde büyük özveriyle çalışan sağlık personeli için hayata geçirilen projede yarın (01 Şubat Perşembe) saat 14.00’te teslim töreni yapılacak. 502 daireden oluşan Sağlıkkent Konutları’nın teslim programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve sağlık çalışanları katılacak. Büyükşehir iştiraklerinden Kent Konut tarafından tamamlanan proje, pandemi döneminde Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla gündeme gelmişti.

 

MÜJDEYİ BAŞKAN BÜYÜKAKIN VERMİŞTİ

Pandemi sürecinin ardından 14 Mart Tıp Bayramında Büyükşehir tarafından İzmit Sepetçi’de Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı kurulmuştu. Ormanlık alanda düzenlenen programda konuşan Başkan Büyükakın, Kocaeli’de sağlık çalışanları için konut müjdesini vermişti. Sağlık çalışanları arasında sevinçle karşılanan bu haberin ardından Kent Konut harekete geçmişti.

 

PROJEDE HER ŞEY VAR

Toplam 36.093 m2 alan üzerinde inşa edilen, her ihtiyaca yönelik farklı konut tiplerinin bulunduğu projede, ticari alanlar, açık otoparklar ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Ayrıca geniş yeşil alana yer verilerek ekolojik düzeni sağlayacak yağmur suyu toplanıp tekrar kullanılacak, bu geri kazanım sayesinde site sakinleri aidattan tasarruf sağlayacak. 502 dairenin olduğu Sağlıkkent Konutlarında, 52 adet 1+1 daire, 350 adet 2+1 daire ve 100 adet 3+1 daire yer alıyor.


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