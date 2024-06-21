banner1053
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sahillerde Kaybolan 23 Çocuk Ailesine Kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde sahillerde kaybolan 23 çocuğu ailesine kavuşturdu.

Sahillerde Kaybolan 23 Çocuk Ailesine Kavuştu

21 Haziran 2024 Cuma 17:44

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde de kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı’nın kentte düzen ve güven içinde yaşanması için bayram öncesi denetimleri sıklaştıran ekipler, bayram boyunca da 7/24 saat görevlerine ara vermeden devam etti. Bu kapsamda zabıta dairesi başkanlığına bağlı ekipler, kaybolan 23 çocuğu bularak ailelerine kavuşturdu. Çocuklarıyla kavuşan aileler büyük mutluluk yaşadı. Öte yandan zabıta ekipleri, büyükşehirin çevre yatırımlarıyla aldığı 9 ayrı mavi bayraklı plajda vatandaşların huzurlu ve güvenli tatil geçirmelerini sağlıyor. Mavi bayraklı plajlarda çadır kurulmaması için gerekli çalışmalar yapan ekipler, Kandıra sahillerine, yürüyüş yollarına araç ve motosiklet ile girenleri uyardı. Olumsuzluk ve şikayet karşısında gereken müdahalede bulunan ekipler, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda da telefonunu kaybeden bir vatandaşın da yardımına koştu. Zabıta ekipleri duyarlı davranışlarıyla kayıp telefonu bularak sahibine ulaştırdı. 
                


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Araca Çarptı: 5 Yaralı Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Yolun Karşısına...
Keşanlı Ali Destanı Tiyatroseverlerle Buluşuyor Keşanlı Ali Destanı Tiyatroseverlerle Buluşuyor
Aile Katliamında Ağır Yaralanan Genç Kız 8 Ay Sonra Hayatını Kaybetti Aile Katliamında Ağır Yaralanan Genç Kız 8 Ay...
5 Yıl 10 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası İle Aranan Şahıs Kıskıvrak Yakalandı 5 Yıl 10 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası İle Aranan...
Başkan Çiftçi’den Kurban Bayramı mesajı Başkan Çiftçi’den Kurban Bayramı mesajı
Çayırova Kurban Bayramı'na hazır Çayırova Kurban Bayramı'na hazır
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Yolun Karşısına...
İzmit ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen araca çarptı. Kazada...

Haberi Oku