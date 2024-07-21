İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sakatathane’de çalışmalar tam gaz

Büyükşehir tarafından projelendirilen ve Türkiye’de emsali olmayan Sakatathane tesisinin temel betonu atıldı

Sakatathane'de çalışmalar tam gaz

21 Temmuz 2024 Pazar 12:02

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de emsali olmayan Sakatathane tesisi kuruyor. İzmit Mezbahanesinin alt kısmında yer alan tesisin temel betonu atıldı.

Perde kolon imalatlarının sürdüğü projede işler hızlı ilerliyor.

 

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de benzeri olmayan Sakatathane Hizmet Binası’nı Kocaeli’ne kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Solaklar yolu üzerinde bulunan modern mezbahanenin alt tarafında yer alan projede son olarak temel beton atıldı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Sakatathane Hizmet Tesisi 672 metrekarelik alanda kuruluyor. Tesiste iç organ, kelle ayak, işkembe, bağırsak işlemlenmesi planlanıyor. Projede mal kabul, işleme, paketleme mahalleri ve muhafaza için soğuk odalar yer alıyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kuraklık Göleti Vurdu, Yüzlerce Balık Telef Oldu Kuraklık Göleti Vurdu, Yüzlerce Balık Telef Oldu
Sıcak Hava Yasak Dinletmedi Sıcak Hava Yasak Dinletmedi
İki Gün Önce İşe Başladığı İnşatta Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti İki Gün Önce İşe Başladığı İnşatta Elektrik...
Karga, Rize Çayı Dışında Bir Şey İçmiyor Karga, Rize Çayı Dışında Bir Şey İçmiyor
Kavşakta Kaza Yapan Otomobil Ortalığı Birbirine Kattı: 2’Si Yaya 4 Yaralı Kavşakta Kaza Yapan Otomobil Ortalığı Birbirine...
Ölümün Eşiğinden Vatandaşlar Kurtardı Ölümün Eşiğinden Vatandaşlar Kurtardı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kuraklık Göleti Vurdu, Yüzlerce Balık Telef...
Yağışların azalmasıyla birlikte göletlerdeki su miktarı tehlikeli seviyelere düşerken, Kocaeli'nin Kandıra...

Haberi Oku