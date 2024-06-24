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Sekapark’ta yağlı güreş şöleni sona erdi Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve binlerce güreş severin ilgi gösterdiği 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin finalinde Yusuf Can Zeybek’i yenen Ali Gürbüz başpehlivan olarak altın kemerin sahibi oldu

Sekapark'ta yağlı güreş şöleni sona erdi Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu

24 Haziran 2024 Pazartesi 23:25


‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerine büyük destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ülke çapında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını yaşadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl şampiyon güreşçimiz Bülent Gürbüz adına gerçekleştirilen 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin final müsabakaları kıyasıya rekabete sahne oldu. “Kırkpınar'ın provası” olarak adlandırılan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin finalinde Antalya’dan güreşlere katılan Ali Gürbüz ve Yusuf Can Zeybek şampiyonluk için kozlarını paylaştı. Sonucu merakla beklenen final mücadelesinde galip gelen Ali Gürbüz 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.


ÇEYREK VE YARI FİNALLER NEFES KESTİ

Türk kültürünün önemli değerlerinden ata sporu yağlı güreşlere her zaman sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde 74 başpehlivan, 98 başaltı ve 110 büyük orta olmak üzere 14 kategoride toplam 1623 güreşçiyi İzmit Atletizm Pisti’nde buluşturdu. Eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, davul zurna ekibinin güreş havalarıyla önce kol bağladı. Daha sonra cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar peşreve çıktı. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın güreşe vermiş oldukları katkılardan dolayı Kocaelili eski başpehlivanlara plaket takdim etti. Güreşlerin çeyrek final müsabakalarında Ali Gürbüz, İsmail Balaban’ı; Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş’ı; Osman Kan, Orhan Okulu’yu; Hüseyin Gümüşalan, Ali İhsan Batmaz’ı yendi. Zorlu geçen yarı final müsabakalarında ise Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan’ı; Ali Gürbüz, Osman Kan’ı yenerek finale adlarını yazdırdı.


ALTIN KEMERİN SAHİBİ ALİ GÜRBÜZ OLDU

Uzun ve zorlu final müsabakasında Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek’e karşı galip gelerek Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenerek özel hazırlanmış altın kemerin sahibi oldu. Gerçekleştirilen ödül töreninde Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan ve Osman Kan’a madalya ve kupalarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi. 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde rakibini yere sererek başpehlivan olan Ali Gürbüz’e altın kemerini ve ödülünü ise Başkan Büyükakın takdim etti. Türkiye’nin dört bir yanından Kocaeli’ye gelen binlerce güreş sever de güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyen pehlivanları izlemenin zevkine vardı.

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