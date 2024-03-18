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SEZER, “ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 109.YILI KUTLU OLSUN”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yayınladığı mesajda, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

SEZER, 'ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 109.YILI KUTLU OLSUN”

18 Mart 2024 Pazartesi 10:51

 Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı münasebetiyle yayınladığı mesajında; “Bugün; vatan ve bağımsızlık aşkıyla, tarihe altın harflerle nakşedilen Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106.yıl dönümünü idrak etmenin onurunu ve haklı gururunu yaşıyoruz.

 

Çanakkale Zaferi, sadece milletinizin değil, coğrafyamızın kaderini değiştiren, emperyalist donanmanın denize gömüldüğü, eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Vatan, bayrak, mukaddesat ve istiklal uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz; bu kutlu zafer ile Çanakkale’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermişlerdir.

 

Bu eşsiz zafer; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı’na da meşale olmuştur. İstiklal Marşı’mızın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy’un; ‘Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor; Bir hilal uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor!’ diyerek, Türk Milleti’nin hislerine tercüman olduğu “Çanakkale Şehitlerine" isimli şiiri, bir şiir olmaktan öte, Türk Milleti’nin belleğinde derin izler bırakan Çanakkale Savaşı’nın çetin koşullarını da göz önüne seren bir belge niteliğindedir:

 

‘Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;

O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer...

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,

Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.’

 

Bugün bize emanet mukaddes vatanımızdaki istiklalimizi aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz.


Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ sözlerinin vücut bulduğu Çanakkale Zaferi’nin komutanlarından, Kuruluş Savaşı’mızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden Aziz şehitlerimizi ve kahraman gâzilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

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